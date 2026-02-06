Fenerbahçe deplasmanda Paris'i devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 27. haftasında Paris Basketbol'u 92-90 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
- 3. çeyrekte 16 sayı geri düştüğü maçı kazanarak liderliğini sürdürdü.
- Fenerbahçe, bir sonraki maçında Panathinaikos ile karşılaşacak.
EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'da Paris Basketbol deplasmanına çıktı.
Fenerbahçe, 3. çeyrekte 16 sayı geri düştüğü mücadeleyi 92-90'lık skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla elde ettiği 19. galibiyetle liderliğini sürdüren Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Panathinaikos deplasmanına gidecek.
18. yenilgisini alan Paris Basketbol ise Barcelona ile karşılaşacak.
PARIS BASKETBOL: 90 - FENERBAHÇE: 92
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)
Paris Basketbol: Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5
Fenerbahçe: Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, De Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen
1. Periyot: 23-21
Devre: 45-40
3. Periyot: 68-62