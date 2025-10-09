Abone ol: Google News

Fenerbahçe, DVTK Huntherm'e fark attı

FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 21:16
FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk hafta maçında Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibi ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

DTVK Arena'da oynanan müsabakada kazanan 89-58'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jan Baloun (Çekya), Aurimas Borusas (Litvanya)

DVTK Huntherm: Nina Aho 5, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Tyra Aho, Miklos 3, Poczkodi, Smuda 10, Toman

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 14, Allen 8, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9

1. Periyot: 19-22

Devre: 26-39

3. Periyot: 45-62

