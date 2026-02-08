Fenerbahçe, kadınlar derbisinde Beşiktaş'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 105-68 yendi.
- Maç, Beşiktaş GAİN Spor Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe üstün performans gösterdi.
- Bu sonuçla Fenerbahçe, derbide önemli bir galibiyet elde etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası dev bir maça sahne oldu.
Eşref Ayhan Avcı'nın çalıştırdığı Beşiktaş ile Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
BJK GAİN Spor Salonu'nda oynanan derbi mücadelesinde kazanan konuk takım Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 105-68'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Önder Yılmaz, Sertan Kırklar, Haldun Çoban
Beşiktaş: Pelin Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 6, Fasoula 16, Fraser 17, Yağmur Özdal, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık, Gizem Sezer, İlayda Güner 6, Traore 6
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 24, Meesseman 13, Rupert 17, McBride 8, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 10, Williams 13, Tuana Vural 3, Milic 6, Meltem Avcı Yılmaz
1. Periyot: 19-28
Devre: 37-52
3. Periyot: 52-78