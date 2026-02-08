Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi geldi

- Beşiktaş, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası hakemlere tepki gösterdi.
- Kulüp, Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e yönelik eleştirilerde bulundu.
- Açıklamada "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadesi kullanıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi ile 2-2 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan konuk ekibinin gollerini; 9 ile 16. dakikalarda Güven Yalçın atarken, ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü (P) ve 54. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti.
HAKEMLERE TEPKİ
Beşiktaş Kulübü, berabere kaldıkları Alanyaspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterildi.
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
Yapılan açıklamada "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadeleri kullanıldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)