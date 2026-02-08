Abone ol: Google News

Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi geldi

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçının ardından "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 23:50
Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekibinin gollerini; 9 ile 16. dakikalarda Güven Yalçın atarken, ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü (P) ve 54. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti.

HAKEMLERE TEPKİ

Beşiktaş Kulübü, berabere kaldıkları Alanyaspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterildi.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

