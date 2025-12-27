Fenerbahçe, Manisa Basket'e şans tanımadı

- Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Basket'i 93-79 yendi.
- Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.
- Fenerbahçe'de Boston 20 sayıyla oynarken, Manisa Basket'te Mintz 20 sayı kaydetti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-79'luk skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak
Fenerbahçe: Melli 6, Horton-Tucker 9, Biberovic 17, Hall 5, Birch 6, Bacot 8, Metecan Birsen 12, Mert Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 20, Yiğit Hamza Mestoğlu, Zagars
Manisa Basket: Stevenson 7, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu, Zemaitis 8, Altan Çamoğlu 4, Hassan Martin 1, Pereira 14
1. Periyot: 26-20
Devre: 43-38
3. Periyot: 66-52
Beş faulle çıkan: 38.03 Stevenson (Glint Manisa Basket)