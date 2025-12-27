Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Manisa Basket'e şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Manisa Basket'i 93-79 yendi.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 16:13
Fenerbahçe, Manisa Basket'e şans tanımadı
  • Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Manisa Basket'i 93-79 yendi.
  • Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.
  • Fenerbahçe'de Boston 20 sayıyla oynarken, Manisa Basket'te Mintz 20 sayı kaydetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-79'luk skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

Fenerbahçe: Melli 6, Horton-Tucker 9, Biberovic 17, Hall 5, Birch 6, Bacot 8, Metecan Birsen 12, Mert Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 20, Yiğit Hamza Mestoğlu, Zagars

Manisa Basket: Stevenson 7, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu, Zemaitis 8, Altan Çamoğlu 4, Hassan Martin 1, Pereira 14

1. Periyot: 26-20

Devre: 43-38

3. Periyot: 66-52

Beş faulle çıkan: 38.03 Stevenson (Glint Manisa Basket)

