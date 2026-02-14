Fenerbahçe, Panathinaikos'u mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, EuroLeague'in 28. haftasında deplasmanda Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti.

WADE BALDWIN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Panathinaikos bitime 2,5 saniye kala TJ Shorts ile skoru 83-83 yaparak maçı uzatmaya götürmeyi beklerken Fenerbahçe'de Wade Baldwin sahneye çıktı ve son saniye basketiyle sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi.

2,5 YIL SONRA FENERBAHÇE’DEN KRİTİK GALİBİYET

Fenerbahçe, 2,5 yıl sonra Panathinakos'u deplasmanda mağlup etti.

Tarık Biberovic ise 26 sayılık performansı ile Euroleague kariyer rekorunu kırdı.

20 GALİBİYETE ULAŞAN TEK TAKIM

Fenerbahçe, oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi ile EuroLeague'de liderlik koltuğunu korumaya devam etti. Temsilcimiz bu sezon EuroLeague'de 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son 7 maçından da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE RÖVANŞI ALDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı. Böylece Fenerbahçe rövanşı almış oldu.

MAÇ SONU GERGİN ANLAR

Fenerbahçe'nin maçı son saniye basketi ile kazanmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. Ayrıca bu gerginlik koridorlara da taşındı.

Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürüyen Mathias Lessort, koridorda da oyunculara yöneldi.

Tarık Biberovic röportaj için alana geldiğinde ise kameraların önüne geçerek röportajı engellemeye çalıştı.