ESH Spor'dan Okan Buruk'a Renato Nhaga sorusu

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN MORALLİ, GÜZEL BİR GECE OLDU"

Eyüpspor’un kadrosunun değiştiğini ve son haftalarda iyi oynadığını söyleyen Buruk, "Oyun olarak rakiplerini çok zorlayan, Alanyaspor’u deplasmanda yenen, Beşiktaş ile berabere kalan çok da iyi oynayan takım olarak oyuncularıma anlattığımda hiçbir şekilde hafife almayacağımızı söylemiştim. Maçın başlangıcı da böyleydi. 2-0 ve 10 kişi kaldıktan sonra farklı maç oldu. Juventus maçı öncesi güzel bir gece oldu. Uzun zamandır oynamayan oyuncuların oynadığı, rotasyon yaptığımız, bazı oyuncularımızı dinlendirdiğimiz bir maç oldu. Bazı oyuncularım için önemli bir gece oldu. Başta Icardi’nin attığı goller. Icardi ile Osimhen bir arada oynadı. Osimhen’in yaptığı 2 asist önemli. İlk defa oynayan oyuncularımız vardı. Sacha Boey’un maç eksiği vardı, onu görmüş olduk. Singo 45 dakika oynadı. Nhaga ilk defa seyircinin önüne çıktı. Bizim için moralli, güzel bir gece oldu. Gelen taraftarımızı mutlu ettiğimiz için buradan mutlu ayrılıyoruz. Son haftalarda attığı yüksek skorlu maçlar, oyun felsefemizi daha yukarıya çekmemizi, daha mutlu olmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERDEN BİRİYDİ"

Attıkları ilk gol hakkında konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İki forvet oynayınca biri gezdiği zaman, birinin ceza sahası içinde olması ve diğer kanat oyuncusunun ceza sahası içine girmesi, Yunus bunu geçen hafta da yapmıştı. Barış, geçen hafta ilk golde ceza sahası içinde Osimhen ile birlikteydi. Yandan gelen ortalarda ceza sahası içine girdiğinizde özellikle tersteki kanat oyuncusunun böyle avantajı oluyor. İstediğimiz şeylerden biriydi. Bizim için iki haftadır bu anlamda başarılı geçti" şeklinde konuştu.

"ICARDI'NİN ANTRENMAN VE MAÇ PERFORMANSLARI YUKARI ÇIKTI"

Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin 11’de başlamasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Yükselen performansları da söylemek gerekiyor. Icardi’nin antrenman ve maç performansları yukarı çıktı. Çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Kasım ayıyla, şubat ayı arasında büyük fark var. Fiziksel olarak daha iyi olduğu dönemdeyiz. İç saha maçı. Rakibinin dizilişine göre de aslında ön alan baskılarına giderken iki forvetli baskı planlamıştık. Bugün baskıları rakibin kendi yarı sahasında yaptığı pas sayısında baktığımızda ön alan baskısını iyi yaparsak kazandığımız toplarla burada pozisyona gireriz diye düşünmüştük. Sadece oyuncular üzerinden değil, rakibin dizilişi, oyun anlayışına göre de çift forvet başlama düşüncemizi uygulamış olduk" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİĞİ MAÇTAN ÖNCE PLANLAMIŞTIK"

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun stoper oynamasının sorulması üzerine Buruk, "Değişikliği maçtan önce planlamıştık, Davinson 45, Singo 45 diye düşünmüştüm. Hatta Singo ile başlamayı düşündüm. Singo’yu maçın gidişata göre değerlendirmenin daha doğru olduğu düşündük. Singo’nun dönüşü önemli ve değerli oldu. Hem Abdülkerim hem Davinson ile kullanabileceğimiz bir oyuncu. İkisini çok fazla kullanmıştık. Burada zaman zaman Lemina’yı kullanmıştık. Bugün devamında yine Lemina’yı kullandık. Jakobs’u, Manchester City maçının içinde o bölgede kullanmıştık. Zaman zaman Arda’yı kullandık. Stoper alternatiflerimiz çoğaldı. İnşallah sakatlık kaza bela olmasın bu rotasyonu yapalım" açıklamasında bulundu.

ESH SPOR'DAN NHAGA SORUSU

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Buruk'a "Nhaga ilk maçına çıktı, iyi de bir performans gösterdi. Yani 30–35 dakikalık sürede taraftarın da ilgisi çok yüksekti. Siz bu maç özelinde ona nasıl bir görev verdiniz? Bir de UEFA listesine yazmadığınız için minik bir pişmanlık hissediyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

İlk maçına çıkan yeni transfer 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga hakkında da konuşan 52 yaşındaki teknik direktör, "Çok genç bir oyuncu. Oyun içindeki isteği gördük. Bizi ve taraftarı mutlu etti. Genel olarak performansını çok beğendim. Baskılara doğru gitti. Topla çok rahattı. Oyun içerisinde hiç sırıtmadı. Taraftarımızın da önemli desteği oldu. Orta sahada pozisyon almada onla ilgili çalışmalarımız olacak. Gelişmesi gereken oyuncu. Potansiyelini gösterdi, ileriye dönük iyi bir oyuncu olacağı izlenimi verdi. Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok önemli. Renato’yu almama nedenimiz buydu. Sacha Boey geldikten sonra daha hazır oyuncuları tercih etmek istedik. Devam eden maçlarda ona vereceğimiz şanslar önemli olacak. Kendi adıma zorlu bir döneme gireceğim. Çok şükür kadromuz geniş. Yaptığımız transferler takıma önemli bir derinlik ve rekabet kattı. Bu da Galatasaray’ın başarısını arttıracak" diye konuştu.

"JUVENTUS MAÇINDA OYNAYABİLECEK DURUMDA OLACAK"

Alman futbolcu Leroy Sane’nin dün ilk defa takımla antrenmana çıktığını ifade eden Okan Buruk, "Bugün için aslında kadroya alıp, 10-15 dakika oynatmayı düşünüyorduk ama daha en azından bir, iki antrenman daha bizle yaptıktan sonra ona göre karar vereceğiz. Juventus maçında oynayabilecek durumda olacak" dedi.

"GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR GETİRİ OLACAK"

Noa Lang ile Barış Alper Yılmaz rekabeti için ise Buruk, "Geçen hafta ikisi bir arada da çok iyi oynadı. Rize deplasmanında galibiyette önemli rol oynadılar. Hem Noa’nın hem Barış’ın hem de Yunus’un iyi performanslarının olması bizi çok mutlu ediyor. Oyuncularımız için karar vereceğiz. Hepsi bizim için önemli. Sane de dönüyor. Çok fazla maçımız var. İnşallah daha fazla maçımız olur. İnşallah Avrupa yolumuza devam edip, çok fazla maçımız olsun ve bu rotasyonu en iyi şekilde kullanabilelim. Hepsi benim için önemli ve değerli. Bu yarış da Galatasaray’a fayda kazandıracak. Her oyuncunun bir rakibinin olması Galatasaray için önemli bir getiri olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"SINGO'YU SADECE STOPER OYNAYABİLİR DİYE DÜŞÜNMEYİN"

Singo’nun sakatlığının büyük ölçüde geçtiğini aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bugün ulaştığı hızlarda çok yüksek. Geriye koşularda da bunları yaptı. Singo her yerde oynayabilecek durumda. Singo’yu sadece stoper oynayabilir diye düşünmeyin. Sağ bek de oynayabilir. 45 dakika alması önemliydi. Güzel bir şekilde atlattı. İnşallah bundan sonra daha yüksek dakikalarda yoluna devam eder. Her mevkide oynatabiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.