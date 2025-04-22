Fenerbahçe, Paris Basketbol'u devirdi

AA & Ensonhaber

EuroLeague play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Paris Basketbol karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-78'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

KOREOGRAFİ YAPILDI

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar için tribünlere, Dörtlü Final'in oynanacağı Abu Dabi temalı özel tişörtler dağıtılırken, taraftarlar da tişörtlerin üzerinde bulunan görselin yer aldığı özel koreografi düzenledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçta koltukların tamamı doldu.

UDOH VE ILICALI TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin EuroLeague'i kazandığı 2016-2017 sezonunda kadroda yer alan isimlerden Ekpe Udoh maçı izlemek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelirken, 37 yaşındaki oyuncu, ismi anons edildiğinde tribünler tarafından uzun süre alkışlandı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da takip etti.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Mücadele öncesinde EuroLeague'de sezonun başantrenörü seçilen Saruna Jasikevicius ile sezonun en iyi 5'ine seçilen Nigel Hayes-Davis'e ödülleri takdim edildi.

PARİS BASKETBOL, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Müsabaka karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe pota altında etkili olurken, Fransa ekibinde ise TJ Shorts'un basketleri öne çıktı.

İlk çeyrekte bitime 1 dakika 15 saniye kala Paris Basketbol farkı 8 sayıya çıkardı: 14-22. Kalan sürede Baldwin ve Hayes-Davis'in sayılarıyla periyot 18-22 sona erdi.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

Sarı-lacivertli ekip mücadelenin ikinci çeyreğinde ise oyuna ağırlığını koydu. Çember altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe, savunmada da etkili bir görüntü çizdi.

Hayes-Davis'in isabet oranına takım arkadaşları da eşlik edince, Fenerbahçe 4 sayı geride başladığı periyotta soyunma odasına 7 sayılık üstünlükle girdi: 49-42.

FENERBAHÇE, SON ÇEYREĞE ÜSTÜN GİRDİ

İkinci yarıda Fenerbahçe sayı bulmakta zorlandı. Paris Basketbol, Ward'ın sayılarıyla farkı 3'e indirdi: 49-46.

Bu periyotta ilk 3,5 dakikada sayı üretemeyen sarı-lacivertliler, ilk basketini Baldwin'le buldu.

Kalan sürede iki ekip de karşılıklı basketler bulurken, Paris Basketbol dış atışlardaki isabet oranıyla farkı kapattı. Fenerbahçe, son çeyreğe 63-62'lik üstünlükle girdi.

FENERBAHÇE, MAÇI KAZANDI

Karşılaşmanın son bölümünde Ward'un basketlerine Tarık Biberoviç, Baldwin ve Pierre'le karşılık veren Fenerbahçe, skoru 71-68'e getirdi.

Ouattara'nın sayılarıyla Fransa ekibi 72-71 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde McCollum'un üç sayılık basketi ve Birch'ün serbest atışlarıyla fark 4 sayıya çıktı: 76-72.

Paris Basketbol'da Hifi'nin 3 sayılık basketi farkı 2 sayıya indirirken, Fenerbahçe mola aldı: 80-78. Mola dönüşünde savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, Baldwin'in basketiyle bitime 10 saniye kala skoru 83-78'e getirdi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 83-78'lik üstünlüğüyle sona ererken sarı-lacivertli takım seride 1-0 öne geçti.

İKİNCİ MAÇ 24 NİSAN'DA

Serinin ikinci maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

MELLI, 500 ASİST BARAJINI GEÇTİ

Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, Paris Basketbol karşısında yaptığı asistlerle, EuroLeague'de 500 asist barajını geçmeyi başardı.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Hayes-Davis 14, Hall 13, Guduric, Colson 10, Birch 6, McCollum 11, Baldwin 15, Tarık Biberoviç 11, Pierre 3, Melli, Sertaç Şanlı

Paris Basketbol: TJ Shorts 17, Ward 19, Herrera, Hayes 8, Jantunen 3, Malcolm 6, Hifi 21, Ouattara 4, Kratzer, Bandja Sy