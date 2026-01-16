Eyüpspor, Angel Torres'i kadrosuna kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer döneminin hareketli kulübü Eyüpspor, bir transfere daha imza attı.

Buna göre Eyüpspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: