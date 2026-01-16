Eyüpspor, Angel Torres'i kadrosuna kattı

- Eyüpspor, Dinamo Kiev'den Kolombiyalı futbolcu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiraladı.
- Transfer, kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.
- Eyüpspor, transfer döneminde aktif bir rol oynuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Transfer döneminin hareketli kulübü Eyüpspor, bir transfere daha imza attı.
Buna göre Eyüpspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiraladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Eyüpsporumuz, Dinamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz."