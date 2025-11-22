Fenerbahçe, Partizan'ı devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 12. haftasında Partizan'ı 99-87 mağlup etti.
- Mikael Jantunen'in etkili performansıyla öne çıkan Fenerbahçe, maçı baştan sona üstün götürdü.
- Fenerbahçe, organizasyondaki 7. galibiyetini aldı ve bir sonraki maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'da Partizan deplasmanına çıktı.
Karşılaşmaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-11 önde bitirdi.
İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Mikael Jantunen ile basketler bulan Fenerbahçe, devre arasına 56-39 üstün gitti.
Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer performansıyla farkı düşürse de Fenerbahçe, final periyoduna 75-68 önde giren taraf oldu.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Son periyotta farkı tekrar açan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.
Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken Brown'ın 27 sayısı Partizan'a yetmedi.
Üst üste 4. olmak üzere organizasyondaki 7. galibiyetini alan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
8. mağlubiyetini yaşayan Partizan ise Panathinaikos deplasmanına gidecek.