Victor Osimhen, milli takım kampındaki kıyafetiyle dikkat çekti

- Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında giydiği yöresel kıyafetiyle dikkat çekti.
- Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf birçok yorum aldı.
- Bazı taraftarlar, Osimhen'in milli takımda sakatlık yaşamadan döneceğini umut ediyor.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, saha içinde olduğu kadar saha dışında da adından söz ettiriyor.
Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Osimhen, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle geçtiğimiz gün ülkesi Nijerya'ya gitmişti.
Nijerya Milli Takımı'nın kampına katılan Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir kare paylaşıldı.
ÜLKESİNİN YÖRESEL KIYAFETİNİ GİYDİ
Osimhen'in milli takım kapında yöresel bir kıyafet giydiği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesine çok sayıda yorum yapıldı.
Nijeryalı golcünün daha önce milli takımdaki sakatlıkları göz önüne alındığında, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, "İnşallah kazasız belasız turnuvayı bitirir" yorumunda bulundu.
İşte Osimhen'in yöresel tarzı...