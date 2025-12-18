Kenan Yıldız'dan büyük başarı: Juventus'un en iyisi seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli starımız Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur...

Sergilediği performansla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın yükselen formu karşılıksız kalmadı.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayında siyah beyazlı takımdaki "en değerli oyuncu" seçildi.

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

Genç yıldız, bu ödülle birlikte siyah-beyazlı ekipteki çıkışını bir kez daha tescillemiş oldu.

Geçtiğimiz ay ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü Serie A olmak üzere beş maça çıkan Juventus'ta, Kenan iki gol atarken, bir kez de asist yaptı.

Norveç'te oynana Bodo/Glimt karşılaşmasında Openda'nın attığı golün asistini yapan Türk futbolcu galibiyette önemli rol oynadı.

25 MAÇTA 9 GOL 8 ASİSTLE OYNADI

Kenan Yıldız, Cagliari maçında da iki gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

Kenan Yıldız, ödülünü Juventus'un 2025 yılındaki son iç saha maçı olan ve 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak Roma karşılaşması öncesinde Allianz Stadyumu'nda alacak.

Öte yandan 20 yaşındaki futbolcu bu sezon şu ana kadar Juventus formasıyla 25 resmi maçta 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.