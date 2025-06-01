Fenerbahçe, Tarık Biberovic'in son durumunu açıkladı

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Boşnak asıllı milli basketbolcusu Tarık Biberovic'in sol diz ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık'ın Türk Telekom ile 29 Mayıs Cumartesi günü yapılan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında sol dizinden sakatlandığı hatırlatıldı.

"FARKLI BULGUYA RASTLANMADI"

Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağda zorlanma tespit edildiği, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Tedaviye başlandığının vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi: