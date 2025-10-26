Fenerbahçe, Türk Telekom'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom'u 92-84 yendi.
- Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım ligdeki 4. zaferini kazanmış oldu.
- Türk Telekom ise sezonun 4. mağlubiyetini aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-84'lük skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ankara temsilcisi ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal
Fenerbahçe: Hall 8, Tarık Biberovic 14, Melih Mahmutoğlu 5, Jantunen 6, Bacot 9, James Metecan Birsen 12, Wilbekin 9, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu 3, Horton-Tucker 11, Onuralp Bitim 12, Birch
Türk Telekom: Smith 13, Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Usher 8, Alexander 13, Devoe 3, Allman 21, Berkan Durmaz, Yavuz Gültekin 2, Bankston 9
1. Periyot: 33-25
Devre: 60-43
3. Periyot: 77-58