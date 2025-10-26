Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Türk Telekom'a şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84 yendi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 16:45
  • Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım ligdeki 4. zaferini kazanmış oldu.
  • Türk Telekom ise sezonun 4. mağlubiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-84'lük skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ankara temsilcisi ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

Fenerbahçe: Hall 8, Tarık Biberovic 14, Melih Mahmutoğlu 5, Jantunen 6, Bacot 9, James Metecan Birsen 12, Wilbekin 9, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu 3, Horton-Tucker 11, Onuralp Bitim 12, Birch

Türk Telekom: Smith 13, Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Usher 8, Alexander 13, Devoe 3, Allman 21, Berkan Durmaz, Yavuz Gültekin 2, Bankston 9

1. Periyot: 33-25

Devre: 60-43

3. Periyot: 77-58

