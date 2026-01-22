Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı devirdi

EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 85-80 yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 00:47
EuroLeague'in 23. haftasında İtalya'nın Virtus Bologna ekibi ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Virtus Arena'da oynanan müsabakada kazanan 85-80'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)

