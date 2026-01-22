Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 23. haftasında Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.
- Maç, Virtus Arena'da gerçekleşti ve Fenerbahçe üçüncü periyottan sonra üstünlüğü ele geçirdi.
- Fenerbahçe'de Horton-Tucker 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
EuroLeague'in 23. haftasında İtalya'nın Virtus Bologna ekibi ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Virtus Arena'da oynanan müsabakada kazanan 85-80'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Virtus Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek
Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2
Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8
1. Periyot: 25-22
Devre: 47-40
3. Periyot: 60-65
Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)