Altekma, Benfica'ya kaybetti

- Altekma, Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kaybetti.
- İlk iki seti kazanan Altekma, üstünlüğünü koruyamayıp son üç seti kaybetti.
- Rövanş maçı 28 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.
Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşı karşıya geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki maçta 25-23 ve 28-26'lık setlerle 2-0 öne geçen Altekma, üstünlüğünü koruyamadı.
Maçın son 3 setini 24-26, 19-25 ve 12-15'lik skorlarla kaybeden Altekma, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
RÖVANŞ İZMİR'DE
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.