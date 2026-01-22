Abone ol: Google News

Altekma, Benfica'ya kaybetti

Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica ekibine 3-2 yenildi.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 00:51
  • Altekma, Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kaybetti.
  • İlk iki seti kazanan Altekma, üstünlüğünü koruyamayıp son üç seti kaybetti.
  • Rövanş maçı 28 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.

Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşı karşıya geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki maçta 25-23 ve 28-26'lık setlerle 2-0 öne geçen Altekma, üstünlüğünü koruyamadı.

Maçın son 3 setini 24-26, 19-25 ve 12-15'lik skorlarla kaybeden Altekma, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

RÖVANŞ İZMİR'DE

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

