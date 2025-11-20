Fenerbahçe'de genel menajer Derya Yannier ile yeni sözleşme imzalandı

- Fenerbahçe, genel menajer Derya Yannier ile 2027-28 sezon sonuna kadar 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- Yannier, 2021'de genel menajer yardımcısı olarak başladığı görevine 2022'den itibaren genel menajer olarak devam ediyor.
- Yannier, 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde yılın genel menajeri seçilmişti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden sarı-lacivertliler, genel menajeri Derya Yannier ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
"NİCE BAŞARILARA ULAŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza 2021 yazında genel menajer yardımcısı olarak katılan ve 2022 yılından itibaren Fenerbahçe Beko Genel Menajeri olarak görev yapan Derya Yannier ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Dört kupayla tamamlanan 2024-2025 sezonunda aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yılın genel menajeri seçilen Derya Yannier'i tebrik ediyor, genel menajer olarak görev yapmaya devam edeceği Fenerbahçe'de nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.