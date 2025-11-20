Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de genel menajer Derya Yannier ile yeni sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, genel menajer Derya Yannier ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 16:55
Fenerbahçe'de genel menajer Derya Yannier ile yeni sözleşme imzalandı
  • Fenerbahçe, genel menajer Derya Yannier ile 2027-28 sezon sonuna kadar 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
  • Yannier, 2021'de genel menajer yardımcısı olarak başladığı görevine 2022'den itibaren genel menajer olarak devam ediyor.
  • Yannier, 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde yılın genel menajeri seçilmişti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden sarı-lacivertliler, genel menajeri Derya Yannier ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

"NİCE BAŞARILARA ULAŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza 2021 yazında genel menajer yardımcısı olarak katılan ve 2022 yılından itibaren Fenerbahçe Beko Genel Menajeri olarak görev yapan Derya Yannier ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Dört kupayla tamamlanan 2024-2025 sezonunda aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yılın genel menajeri seçilen Derya Yannier'i tebrik ediyor, genel menajer olarak görev yapmaya devam edeceği Fenerbahçe'de nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eshspor Haberleri