Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, zirveyi aldı

- Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.
- Alman ikili, 0.12 saniye farkla gümüş ve Avusturyalı çift, 0.259 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.
- Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride yarışlar, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5. gününde kızak çift kadınlar müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.
İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer çifti, 1 dakika 46.284 saniyelik dereceleriyle altın madalya kazandı.
GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA ALAN İKİLİLER
Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride Alman Dajana Eitberger-Magdalena Matschina ikilisi, 0.12 saniye geride gümüş ve Avusturyalı Selina Egle-Lara Michaela Kipp çifti, 0.259 saniye farkla bronz madalya aldı.