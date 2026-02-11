Abone ol: Google News

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak çift kadınlar kategorisinde İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, altın madalya elde etti.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 21:35
Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, zirveyi aldı
  • Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisi, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kızak çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı.
  • Alman ikili, 0.12 saniye farkla gümüş ve Avusturyalı çift, 0.259 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.
  • Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride yarışlar, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5. gününde kızak çift kadınlar müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

İtalyan Andrea Voetter-Marion Oberhofer çifti, 1 dakika 46.284 saniyelik dereceleriyle altın madalya kazandı.

GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA ALAN İKİLİLER

Olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride Alman Dajana Eitberger-Magdalena Matschina ikilisi, 0.12 saniye geride gümüş ve Avusturyalı Selina Egle-Lara Michaela Kipp çifti, 0.259 saniye farkla bronz madalya aldı.

