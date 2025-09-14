Finalde Almanya'ya kaybettik: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
A Milli Takım, finalde Almanya'ya 88-83 kaybetti.
Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
ALMANYA'YA KAYBETTİK: AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK
A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etmişti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya almıştı.
TURNUVA BOYUNCA KUSURSUZ OYNADIK
Ergin Ataman'ın öğrencileri, EuroBasket 2025'te kusursuz bir performans sergiledi. Milliler, şampiyonada finale kadar oynadığı 8 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.
Ay-yıldızlılar, tüm maçlarını Riga'da oynarken, tek yenilgisini Almanya'dan aldı.
Almanlar ise 9'da 9 yaparak mağlup Avrupa şampiyonu oldu.
PERİYOT SONUÇLARI
Panzerler 2023 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.
1.periyot sonucu: Türkiye 22-24 Almanya
2.periyot sonucu: Türkiye 46-40 Almanya
3.periyot sonucu: Türkiye 67-66 Almanya
4.periyot sonucu: Türkiye 83-88 Almanya