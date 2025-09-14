Finalde Almanya'ya kaybettik: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, finalde Almanya'ya 88-83 kaybetti.

Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

ALMANYA'YA KAYBETTİK: AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK

A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etmişti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya almıştı.

TURNUVA BOYUNCA KUSURSUZ OYNADIK

Ergin Ataman'ın öğrencileri, EuroBasket 2025'te kusursuz bir performans sergiledi. Milliler, şampiyonada finale kadar oynadığı 8 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

Ay-yıldızlılar, tüm maçlarını Riga'da oynarken, tek yenilgisini Almanya'dan aldı.

Almanlar ise 9'da 9 yaparak mağlup Avrupa şampiyonu oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

Panzerler 2023 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.

1.periyot sonucu: Türkiye 22-24 Almanya

2.periyot sonucu: Türkiye 46-40 Almanya

3.periyot sonucu: Türkiye 67-66 Almanya

4.periyot sonucu: Türkiye 83-88 Almanya