Fransa'dan Yunanistan'a 36 sayılık fark! 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Fransa, Yunanistan'ı 92-56 yendi ve lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi.