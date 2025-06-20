Fransa'dan Yunanistan'a 36 sayılık fark!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Fransa ile ev sahibi Yunanistan, Barış ve Dostluk Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17 önde bitiren Fransa, devre arasına da 44-37 üstünlükle girdi.
FRANSA LİDERLİĞİ ALDI
İkinci devrede farkı açan Fransızlar, üçüncü periyodunu 64-47 önde geçtiği mücadeleden 36 sayı farkla 92-56 galip ayrıldı.
Bu sonuçla grupta ikide iki yapan Fransa, son maçlar öncesi liderliği garantileyerek çeyrek final bileti aldı.
MİLLİLER, İSVİÇRE'Yİ YENMİŞTİ
Gruptaki diğer maçta ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 yenmişti.
SKOR DAĞILIMI
Fransa: Bernies, Toure 15, Ayayi 9, Salaun 17, Rupert 14, Brochant 5, Foppossi 1, Badiane 4, Pouye 7, Tabdi 4, Lacan 4, Astier 12
Yunanistan: Pavlopoulou 5, Christinaki 5, Parks 7, Spanou 14, Fasoula 11, Krimili, Bosgana 10, Louka 2, Chatzileonti 2, Karlafti