Furkan Korkmaz: Çalışmaya devam edeceğiz

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Litvanya'ya 91-70 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyunculardan Furkan Korkmaz, takım olarak iyi bir oyun sergilemediklerini söyledi.

Furkan Korkmaz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kötü bir maç çıkardıklarını belirten Furkan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

Skora baktığımızda iyi bir oyun sergilemediğimizi görebiliriz. Kamp dönüşünü bir bahane olarak gösterebiliriz. Biraz yorgunluk olabilir. Bu görüntünün aksine çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Daha ilk hazırlık maçımız. Karalar bağlamayacağız. Önümüzde çok güzel bir Avrupa Şampiyonası var. Onun için çalışmaya devam edeceğiz.

"BENCE BİZİM İÇİN GÜZEL BİR TURNUVA OLACAK"

Karşılaşmada savunmada çok aksadıklarını dile getiren milli oyuncu, şu şekilde konuştu: