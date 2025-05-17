Galatasaray, Ayşe Cora ile yeni sözleşme imzaladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, iç transferde hareketlilik yaşıyor.

Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki kaptanı Ayşe Cora'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şöyle denildi:

Kulübümüz, Kadın Basketbol Takımımızın Kaptanı Ayşe Cora ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşmeye imza atmış bulunmaktadır. Gelecek sezon da sarı-kırmızılı forması ile mücadele edecek olan oyuncumuz kaptan Ayşe Cora'ya başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.