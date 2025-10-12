Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 75-67 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasındaki derbide Beşiktaş BOA ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Fasoula'nın turnikeden bulduğu basketle 3. dakikada 6-0'lık seri yakaladı.

Milic ve Fasoula'nın pota altındaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, Özge Özışık'ın 9. dakikada dış atıştan bulduğu basketle farkı 15'e kadar çıkardı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, geride kalan bölümde Kuier ile Ayşe Cora Yamaner'in sayılarıyla farkı azalttı ve ilk çeyrek ev sahibi ekibin 26-17 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ ÇEYREK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Maçın ikinci çeyreği iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı.

Beşiktaş BOA, bu çeyrekte Okonkwo ile 3 kez dış atışlardan isabet buldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring de Williams ile boyalı alanda sayılar üretti.

GALATASARAY DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Maçın büyük bir bölümünü geride götüren sarı-kırmızılılar, sonrasında Gökşen Fitik, Juhasz ile Oblak'ın turnikeden bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yakaladı ve ikinci periyodun bitmesine 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti.

40-41. Periyodun devamında başka sayı olmadı ve soyunma odasına Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 41-40 üstünlüğüyle gidildi.

SON ÇEYREĞE GİRERKEN FARK 7'YE ÇIKTI

Üçüncü periyodun ilk 2 dakikasında iki taraf da karşılıklı top kayıpları yaparak skor üretemedi.

Gökşen Fitik, 23. dakikanın ortalarında dış atıştan bulduğu basketle sessizliği bozdu.

Sarı-kırmızılılar, periyodun devamında yaptığı sert savunmayla da rakibine fazla sayı şansı vermedi ve son çeyreğe 56-49 önde girdi.

SARI KIRMIZILILAR KARŞILAŞMADAN ZAFERLE AYRILDI

Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyuncuları Sude Yılmaz, Smalls ile Juhasz'ın bulduğu sayılarla farkı 14'e çıkararak, 36. dakikanın ortalarına 68-54 önde girdi.

Siyah-beyazlılar, sonrasında Okonkwo, Milic ve Pelin Derya Bilgiç'in basketleriyle 10-0'lık seri yakaladı ve karşılaşmanın son 2 dakikasına girilirken farkı 4'e kadar düşürdü.

64-68. Karşılaşmanın son iki dakikasında oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 75-67'lik üstünlükle ayrıldı.