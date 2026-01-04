Galatasaray, ÇBK Mersin'i yendi

- Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin'i 79-68 yendi.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
- Galatasaray maç boyunca etkili bir performans sergiledi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-68'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi
Galatasaray: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 3, Elif Bayram 2, Juhasz 11, Williams 9, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 3, Sehernaz Çidal 5, Derin Erdoğan 4, Zeynep Şevval Gül, Kuier 14
ÇBK Mersin: Vanloo 7, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 12, Geiselsöder 10, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 11, Asena Yalçın 3, Juskaite 1, Sventoraite 9
1. Periyot: 18-20
Devre: 42-35
3. Periyot: 63-49