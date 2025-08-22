Galatasaray heyetinden FIBA’ya ziyaret

Galatasaray heyeti, Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu (FIBA) ziyaret etti.

Ziyarete Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan katıldı.

Heyet, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Kıdemli Direktörü Zoran Radovic ile bir araya gelerek, Galatasaray’ın büyüme planlarını ve Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu görüştü.

FIBA'DAN GERİ BİLDİRİMLER ALINDI

Başkan Özbek ve Natan, İstanbul’da planlanan yeni salon projelerinden bahsederek, basketbol ekosisteminde yeni bir arenanın sağlayabileceği potansiyel faydalar konusunda da FIBA’dan geri bildirimler aldı.