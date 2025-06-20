Galatasaray, Izundu, Wallace ve Young'la yollarını ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da 3 veda yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yollarını ayırdığını duyurdu.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, emeklerinden dolayı 3 basketbolcuya teşekkür edilerek, şöyle denildi:
2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncularımız Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young'a Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.