Galatasaray, Karşıyaka deplasmanında kazandı

- Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka'yı deplasmanda 82-72 yendi.
- Mücadele sırasında taraftarların kötü tezahüratları nedeniyle maç 3 kez durdu ve hakemler soyunma odasına gitti.
- 15 dakikalık aradan sonra devam eden maç sorunsuz tamamlandı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-72'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
OLAYLI MAÇ
Maç esnasında taraftarların kötü tezahüratı üzerine hakemler 3 kez uyarı anonsu yaptırdı.
Tezahüratın devam etmesi üzerine hakemler soyunma odasına gitti.
Galatasaray oyuncuları da soyunma odasına giderken taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerden korunmaya çalıştı.
Hakemlerin 15 dakika sonra sahaya dönmesinin ardından yeniden başlayan maç, sorunsuz tamamlandı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Karşıyaka: Sokolowski 7, Samet Geyik 12, Manning 15, Alston 7, Moody 5, Young 18, Serkan Menteşe, Gordic 6, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep 2
Galatasaray: Can Korkmaz 10, Palmer 12, Petrucelli 16, Gillespie 10, White 2, Robinson 5, McCollum 6, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 4
1. Periyot: 11-22
Devre: 39-40
3. Periyot: 48- 62