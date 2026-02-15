Abone ol: Google News

Merih Demiral’dan ramazan boyunca iftar

Al-Ahli’de forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, memleketi Karamürsel’de Ramazan ayı boyunca her gün 800 kişilik iftar sofrası kuracak.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 23:03
  • Merih Demiral, Ramazan ayında memleketi Karamürsel'de her gün 800 kişilik iftar sofrası kuracak.
  • Bu bağlamda toplamda 23 bin 200 kişiye iftar verilecek.
  • Demiral, bu hayırlı işiyle memleketinde gönülleri kazanıyor.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli’de forma giyen Türk Milli Takımı’nın defans oyuncusu Merih Demiral, Ramazan ayı boyunca memleketinde hayırlı bir işe imza atacak.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğan milli futbolcu, hemşehrilerine her akşam 800 kişilik iftar verecek.

TOPLAM 23 BİN 200 KİŞİLİK İFTAR SOFRASI

19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan ramazan ayı boyunca toplam 29 günde 23 bin 200 kişilik iftar sofrası kurmuş olacak.

