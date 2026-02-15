Merih Demiral’dan ramazan boyunca iftar

- Merih Demiral, Ramazan ayında memleketi Karamürsel'de her gün 800 kişilik iftar sofrası kuracak.
- Bu bağlamda toplamda 23 bin 200 kişiye iftar verilecek.
- Demiral, bu hayırlı işiyle memleketinde gönülleri kazanıyor.
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli’de forma giyen Türk Milli Takımı’nın defans oyuncusu Merih Demiral, Ramazan ayı boyunca memleketinde hayırlı bir işe imza atacak.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğan milli futbolcu, hemşehrilerine her akşam 800 kişilik iftar verecek.
TOPLAM 23 BİN 200 KİŞİLİK İFTAR SOFRASI
19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan ramazan ayı boyunca toplam 29 günde 23 bin 200 kişilik iftar sofrası kurmuş olacak.