Galatasaray, Le Mans Sarthe Basket'e kaybetti

- Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Le Mans Sarthe Basket'e 90-83 yenildi.
- Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Fransız ekip üstün gelen taraf oldu.
- Galatasaray'da en skorer oyuncu 22 sayıyla White Jr. olurken, Le Mans'ta en fazla sayıyı Berhanemeskel 15 sayıyla attı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray ile Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibi karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 90-83'lük skorla konuk takım Le Mans Sarthe Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)
Galatasaray: Robinson Jr. 8, McCollum 21, Can Korkmaz 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 13, Cihat Dalgalı, Petrucelli 2, Gillespie 2, White Jr. 22, Muhsin Yaşar 2
Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 11, Williams 13, Bogues Jr. 12, Berhanemeskel 15, Beracou, Hudgins 13, Dufeal 3, Dileo 7, Thomas 14, Penda 2
1. Periyot: 19-31
Devre: 43-57
3. Periyot: 66-76
Beş faulle çıkan: 34.03 Muhsin Yaşar (Galatasaray)