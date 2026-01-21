Abone ol: Google News

Galatasaray, Le Mans Sarthe Basket'e kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibine 90-83 yenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 22:00
Galatasaray, Le Mans Sarthe Basket'e kaybetti
  • Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Le Mans Sarthe Basket'e 90-83 yenildi.
  • Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Fransız ekip üstün gelen taraf oldu.
  • Galatasaray'da en skorer oyuncu 22 sayıyla White Jr. olurken, Le Mans'ta en fazla sayıyı Berhanemeskel 15 sayıyla attı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray ile Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibi karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 90-83'lük skorla konuk takım Le Mans Sarthe Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

Galatasaray: Robinson Jr. 8, McCollum 21, Can Korkmaz 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 13, Cihat Dalgalı, Petrucelli 2, Gillespie 2, White Jr. 22, Muhsin Yaşar 2

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 11, Williams 13, Bogues Jr. 12, Berhanemeskel 15, Beracou, Hudgins 13, Dufeal 3, Dileo 7, Thomas 14, Penda 2

1. Periyot: 19-31

Devre: 43-57

3. Periyot: 66-76

Beş faulle çıkan: 34.03 Muhsin Yaşar (Galatasaray)

Eshspor Haberleri