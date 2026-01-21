Ismail Jakobs, ayağının tozuyla maça çıktı

- Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olduktan sonra bugün İstanbul'a geldi.
- Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçta 80. dakikada oyuna girdi.
- 39 gün sonra yeniden Galatasaray forması giydi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 10’a, Atletico Madrid ise 13’e çıkarttı.
İSTANBUL'A GELDİ, FORMAYI GİYDİ
Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından bugün İstanbul'a gelen Ismail Jakobs, müsabakada forma giydi.
Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'te Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Jakobs, ardından Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı.
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.
80. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Öğle saatlerinde takıma katılan ve mücadeleye yedekler arasında başlayan Jakobs, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.
Tecrübeli sol bek, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.