Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

- Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-70 mağlup etti.
- Karşılaşma, Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynandı.
- Maçta Galatasaray'dan Kuier 15 sayı kaydetti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 95-70'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3
Galatasaray: Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Johannes 7, Kuier 15
1. Periyot: 20-27
Devre: 40-56
3. Periyot: 55-76