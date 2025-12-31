David Jurasek için ayrılık gelişmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, devre arasında David Jurasek ile olan kiralık sözleşmesini fesih etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Portekiz basını, fesih görüşmelerindeki yeni gelişmeyi duyurdu.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

A Bola'nın haberine göre; Çekyalı sol bek, Beşiktaş'tan devre arasında ayrılmaya sıcak bakıyor.

Haberde Jurasek'in, Rafa Silva gibi takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın, oyuncunun menajeri ile ileri düzeyde görüşmelerini yürüttüğü belirtildi.

MALİ AÇIDAN KAYIP İSTEMİYOR

Öte yandan haberde Jurasek'in, mali açıdan kayıp yaşamak istemediği belirtildi.

Oyuncunun, fesih için sözleşmesinin kalan kısmının kulüp tarafından karşılanmasını talep ettiği aktarıldı.

BENFICA, BEŞİKTAŞ'A BIRAKTI

Siyah-beyazlı yönetimin, Jurasek'in mevcut maaşı ile ayrılması durumunda gideceği yeni takımında kazanacağı maaş arasındaki farkı da ödemeye sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca Benfica'nın, iki taraf arasındaki görüşmelerde sorumluluğu tamamen Jurasek - Beşiktaş cephesine bıraktığı ve sorumluluk üstlenmeyeceği belirtildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki sol bek, gol veya asist katkısında bulunmadı.