Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında kazandı

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-68 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 18:21
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-68'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Turgut Işık, Özkan Talo, Enes Duran

Galatasaray: Smalls 16, Oblak 6, Sehernaz Çidal, Juhasz 13, Elif Bayram 16, Gökşen Fitik 5, Ayşe Cora Yamaner 4, Derin Erdoğan 9, Kuier 11, Sude Yılmaz

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 9, Kübra Erat 5, Dillard 10, Anigwe 9, Fraser 16, Shields 19, Duygu Özen, Banu Şimşek

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-34

3. Periyot: 63-50

