David Jurasek'ten Slavia Prag kariyerine iyi başlangıç

- David Jurasek, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Slavia Prag'da dikkat çeken bir performans sergiledi.
- Slavia Prag formasıyla 2 maçta asist yaparak taraftarlardan alkış topladı.
- Beşiktaş kariyeri ise beklentilerin altında kalan Jurasek, bu takımda 17 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Çekyalı sol bek David Jurasek, ara transfer döneminde siyah-beyazlı formayı çıkararak kulübü Benfica'ya geri dönmüştü.
Portekiz temsilcisi, daha sonra Jurasek'i ülkesinin köklü ekiplerinden Slavia Prag'a bonservisiyle sattı.
179 DAKİKADA İKİ ASİST
Yeni takımıyla kısa sürede dikkat çeken bir performans sergileyen 25 yaşındaki sol bek, Slavia Prag formasıyla çıktığı 2 maçta da asist yaptı.
Toplam 179 dakika sahada kalan Jurasek, performansıyla taraftarlardan alkış topladı.
BEŞİKTAŞ'TA ETKİSİZ KALDI
Öte yandan David Jurasek'in Beşiktaş kariyeri, beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.
Çekyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 17 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Jurasek'in Beşiktaş macerası yalnızca 6 ay sürdü.