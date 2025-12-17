Galatasaray'dan Bosna’da net galibiyet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bosna Hersek’in Laktasi kentindeki Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili giren sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 22-11 önde kapattı. Oyun üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdüren Galatasaray, soyunma odasına 41-33’lük avantajla gitti.

SARI KIRMIZILILAR FARKI KORUDU, MAÇI KOPARDI

İkinci yarıda skor kontrolünü elinde tutan konuk ekip, üçüncü periyodu 61-47 önde tamamladı. Son çeyrekte hata yapmayan Galatasaray, parkeden 82-65’lik galibiyetle ayrıldı.

BUĞRAHAN TUNCER ÖNE ÇIKTI

Galatasaray'da Buğrahan Tuncer 16 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Ev sahibi Igokea m:tel’de ise Javon Bess ve Marko Jeremic’in 14’er sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

GRUP LİDERLİĞİYLE SON 16'YA

Bu sonuçla Galatasaray, E Grubu’nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede tamamladı. Son 16 turunu daha önce garantileyen sarı-kırmızılılar, yoluna moralli devam etti. Igokea m:tel ise grubu 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle son sırada bitirdi.