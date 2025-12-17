PSG, FIFA Kıtalararası Kupa’yı penaltılarla kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katar’ın Al Rayyan kentindeki Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanan finalde PSG, 38. dakikada öne geçti. Doue’nin sağ kanattan yerden gönderdiği topa kaleci Rossi’nin müdahalesi yetersiz kalınca, arka direkte boş kalan Kvaratskhelia fileleri havalandırdı ve Fransız ekibini 1-0 üstünlüğe taşıdı.

VAR KARARIYLA GELEN PENALTI

Flamengo, ikinci yarıda beraberliği yakaladı. 59. dakikada Arrascaeta’nın ceza sahasında Zaire Emery’nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Ismail Elfath, penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada topun başına geçen Jorginho, düzgün bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

UZATMALARDA GOL ÇIKMADI

Kalan sürede ve uzatma dakikalarında iki ekip de temkinli bir oyun sergilerken, net fırsatlar sonuçsuz kaldı. Finalin galibini penaltı atışları belirledi.

KUPAYI GETİREN PENALTILAR

Seri penaltı atışlarında PSG, Vitinha ve Mendes’in golleriyle üstünlük sağladı. Flamengo’da Cruz’un golü yeterli olmadı ve Fransız temsilcisi penaltılarla 2-1 galip gelerek kupanın sahibi oldu.

TARİHİ SEZONU KUPAYLA TAÇLANDIRDI

Paris Saint-Germain, FIFA Kıtalararası Kupa zaferiyle birlikte 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupa başarılarının yanına bir kupa daha ekleyerek tamamladı. Mücadeleyi Ahmad bin Ali Stadı’nda 42 bin 150 futbolsever izledi.