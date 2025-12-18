Fatih Tekke: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET"

Tekke, gruplardaki zor maçlardan bir tanesi oynadıklarını belirterek şöyle dedi:

"Beklemediğimiz bir mağlubiyet. İlk yarıda rakip adına olumlu konuşabileceğim şeyler var. Bizim adımıza konuşacağımız olumlu şeyler yok. İkinci yarıda tamamen oyunun hakimiydik. İkinci yarıdaki demeler istediğimiz şeylerdi. Neticesinde uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Olamaması gereken bir şeydi ama yapacak bir şey yok. Üzgünüz, hemen reaksiyon verip pazartesi günü zor bir maç oynayacağız. Takımın durumu sakatlıkların durumuna baktığımız da zor bir süreç bizi bekliyor"

"BU MAÇI KAYBEDEREK AVANTAJIMIZI KAYBETTİK"

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Fatih Tekke şöyle dedi:

"Trabzonspor her maçı kazanmak için çıkar, sadece kupayı değil her maçı önemsiyoruz. Bu maçı kaybederek avantajımızı kaybettik, üzgünüz. Süreci yaşayarak ne durumda olacağımızı göreceğiz. Ligde nasıl her maçı önemsiyorsak kupada da aynı. Sakatlıklarımızın çok oluşuyla yakalandık gibi bir durum oldu. Grupta kalan 3 maçı da kazanmamız lazım. Kâğıt üzerinde yazıldığı gibi değil oyun. Maç maç bakacağız. Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile önemli bir maç oynayacağız. Bugün için üzgünüz"

"ONUACHU VE OULAİ’NİN OLMAYIŞI BU TAKIM İÇİN ÖNEMLİ EKSİKLER"

Sakat oyuncuların ve Nwakaeme hakkında da bilgi veren Tekke şu ifadeleri kullandı: