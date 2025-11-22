Galatasaray'ın yeni başantrenörü Fırat Okul oldu

- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Fırat Okul getirildi.
- Okul'un yardımcılığını Murat Tuna üstlenecek.
- Fırat Okul, sezon başında yardımcı antrenördü.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başantrenörlük görevi için Fırat Okul ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Okul'un yardımcı antrenörünün ise Murat Tuna olacağı kaydedildi.
YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPIYORDU
Fırat Okul, sezon başında Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev alıyordu.