Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:12
Galatasaray'ın yeni başantrenörü Fırat Okul oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başantrenörlük görevi için Fırat Okul ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Okul'un yardımcı antrenörünün ise Murat Tuna olacağı kaydedildi.

YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Fırat Okul, sezon başında Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev alıyordu.

