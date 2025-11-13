Geri döndü! Barcelona, başantrenörlüğe Xavi Pascual'ı getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, Joan Penarroya ile yollarını ayırmasının ardından takımı 2010 yılında EuroLeague şampiyonluğuna taşıyan Xavi Pascual ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki teknik adam, kendisini 2027-28 sezonu sonuna kadar kulübe bağlayacak sözleşmeye imza attı.

ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Pascual, 2009-2014 yılları arasında Barcelona'yı beş kez Dörtlü Final'e taşıdı ve 2010 yılında takımın başında EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.

8. SIRADALAR

Bu sezon, Penarroya yönetimindeki Barcelona, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı EuroLeague'de 8. sırada yer alıyor.