Giannakopoulos’tan Panathinaikos’ta gerilimi yükselten sözler

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris yenilgisi sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada takımın ortaya koyduğu performansı sert sözlerle eleştirdi.

Yeşil-beyazlıların görüntüsünden ciddi rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Giannakopoulos, hem teknik heyeti hem de oyuncuları sorumluluk almaya davet ederek radikal kararlar alınması gerektiği mesajını verdi.

"UMARIM ATİNA'YA GERİ DÖNDÜĞÜNÜZDE HEPİNİZ İSTİFA EDERSİNİZ"

Başkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos!



Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte."

ERGİN ATAMAN NE DİYECEK?

Giannakopoulos'un açıklamaları Yunan basınında da geniş yankı uyandırırken, kulüpte yaşanabilecek olası gelişmeler merak konusu oldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın bu açıklamalara nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.

Öte yandan Yunan basınından Gazzetta, Ergin Ataman'ın istifasını sunmaya hazırlandığını iddia etti.