Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i duyurdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet hattına takviye yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Fransa Ligue 1 ekibi Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağlamıştı.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

19 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini ilerletmek üzere Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul'a inmişti.

Fransız futbolcu ailesiyle birlikte pasaport kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden şehre giriş yapmıştı.

Genç oyuncuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer eşlik etmişti.

"SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI"

Sarı-lacivertliler, Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı.

Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlenirken, genç oyuncu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Genç futbolcu, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı. Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz.

SIDIKI CHERIF SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerde futbolcuya öncelikle kan tetkikleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, genç forveti 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus ile renklerine bağladı.

+2 YABANCI KONTENJANINDA

19 yaşındaki Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için ayrılan +2 yabancı kontenjanı kapsamında kadroya dahil edildi.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Angers altyapısından çıkan ve potansiyeli çok yüksek olarak görülen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.