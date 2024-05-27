Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a övgü NBA'de 2 kez MVP seçilen Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, Panathinaikos'la EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman'a "Sen dünyanın en iyi koçusun" dedi.

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ensonhaber.com

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun finalinde, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Panathinaikos, 7. kupasını kazandı

Uber Arena’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 36-25 önde tamamladı.

İkinci periyotta Panathinaikos toparlansa da Real Madrid devreye 54-49 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Real Madrid yalnızca 7 sayı üretti ve Yunan ekibi final periyoduna 64-61 önde gitti.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun ikinci bölümünde rakibi karşısında etkili olmayı başaran Panathinaikos, mücadeleden 95-80 galip ayrılarak 7’nci kez EuroLeague şampiyonluğuna imza attı.

Sloukas, MVP seçildi

Öte yandan Dörtlü Final organizasyonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ise şampiyon Panathinaikos'ta forma giyen Kostas Sloukas oldu.

Ergin Ataman 3. şampiyonluğunu yaşadı

Yunan ekibiyle EuroLeague’de şampiyonluğa uzanan başantrenör Ergin Ataman, organizasyondaki 3’üncü şampiyonluğunu elde etti.

Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a övgü

Karşılaşmanın ardından ise kariyerinde 1 NBA şampiyonluğu ve 2 MVP'lik bulunduran Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, sahanın içine girerek Ergin Ataman'ı kutladı.

29 yaşındaki isim, Ataman'la bir araya gelerek "Sen dünyanın en iyi koçusun." ifadelerini kullandı.

"Çok gurur verici"

Ergin Ataman, şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.

Ataman, şu ifadeleri kullandı: