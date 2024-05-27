Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun finalinde, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Panathinaikos, 7. kupasını kazandı
Uber Arena’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 36-25 önde tamamladı.
İkinci periyotta Panathinaikos toparlansa da Real Madrid devreye 54-49 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte Real Madrid yalnızca 7 sayı üretti ve Yunan ekibi final periyoduna 64-61 önde gitti.
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun ikinci bölümünde rakibi karşısında etkili olmayı başaran Panathinaikos, mücadeleden 95-80 galip ayrılarak 7’nci kez EuroLeague şampiyonluğuna imza attı.
Sloukas, MVP seçildi
Öte yandan Dörtlü Final organizasyonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ise şampiyon Panathinaikos'ta forma giyen Kostas Sloukas oldu.
Ergin Ataman 3. şampiyonluğunu yaşadı
Yunan ekibiyle EuroLeague’de şampiyonluğa uzanan başantrenör Ergin Ataman, organizasyondaki 3’üncü şampiyonluğunu elde etti.
Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a övgü
Karşılaşmanın ardından ise kariyerinde 1 NBA şampiyonluğu ve 2 MVP'lik bulunduran Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, sahanın içine girerek Ergin Ataman'ı kutladı.
29 yaşındaki isim, Ataman'la bir araya gelerek "Sen dünyanın en iyi koçusun." ifadelerini kullandı.
"Çok gurur verici"
Ergin Ataman, şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.
Ataman, şu ifadeleri kullandı:
Giannis Antetokounmpo maçtan sonra yanıma gelip ‘dünyanın en iyi koçu sensin’ dedi. NBA’de MVP olmuş bir oyuncunun gelip bunu demesi gerçekten çok gurur verici. Özellikle bunu sadece Avrupa için değil, tüm dünya için dedi. O yüzden teşekkürler Giannis.
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