Hasan Arat, BİDEV'de yeniden başkanlığa seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı'nda (BİDEV) Hasan Arat, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen 10. genel kurulda yeniden başkan seçilen Arat'ın yönetim listesinde Akın Süel (Başkan Vekili), Aytek Gürkan (Başkan Vekili), Sami Baykal, Murat Yosmaoğlu, Eyal Tarablus, Arif Aytekin, Derya Özyer, Ömer Baturalp, Ömer Araz, Barış Yılmaz, Handan Özbek, Aydın Kanatlı ve Deniz Arslan yer aldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

BİDEV tarafından ayrıca Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım projesi kapsamında katkılarından dolayı Mehmet Altıoklar, Nilsen Özbarlas, Derya Özyer, Murat Özyer ve Serhat Toptancı'ya yönetim kurulu üyesi Füsun Uysal tarafından "BİDEV Onur Ödülleri" takdim edildi.

ONURLANDIRILDILAR

Ayrıca genel kurulda 1981 yılında Balkan şampiyonluğuna ulaşan A Milli Takım'da yer alan isimler, ödülle onurlandırıldı.

Genel kurulda BİDEV tarafından hazırlanan 1981 Belgeseli'nin tanıtım filmi izlendi.