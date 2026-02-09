Mauro Icardi için La Liga iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek.

Henüz sarı-kırmızılılarla anlaşmaya varmayan yıldız golcü için her gün yeni bir transfer iddiası gündeme getiriliyor.

İSPANYOLLAR YAZDI: REAL BETIS CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR

Son olarak Fichajes, Icardi'ye talip olan takımı son dakika geçti.

Habere göre Real Betis, Icardi ile çok ciddi şekilde ilgileniyor.

Deneyimli futbolcunun da LaLiga'da oynamaya sıcak bakacağı belirtildi.

"GERÇEKLEŞİRSE EN DİKKAT ÇEKİCİ HAMLELERDEN BİRİ OLACAK"

Haberde, Real Betis'in bu transfer için resmi girişimi yapmadan önce uzun bir değerlendirme sürecinin olacağı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Eğer transfer gerçekleşirse, bu Real Betis'in yaz transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri olacak.



Her halükarda, sadece bu ilgi bile kulübün hırsını ortaya koyuyor. Sonuç, projenin hücum yönünü belirleyecek ve Mauro Icardi, yeni Real Betis hücumunun olası odak noktası olacak."

BU SEZON 12 GOL ATTI

Öte yandan Galatasaray forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Icardi, 12 gol attı ve 2 asist yaptı.