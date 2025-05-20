Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda Tomislav Mijatovic dönemi başladı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes'te sıcak bir gelişme yaşandı.
Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.
"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİZ"
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz.
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