Jorge Garbajosa’dan NBA Avrupa açıklaması

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Madrid’de katıldığı Europa Press Sports Breakfasts etkinliğinde Avrupa basketbolundaki güncel konular ve yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jorge Garbajosa, Avrupa Ligi (EuroLeague) CEO’su Paulis Motejiunas’ın NBA Avrupa projesi hakkındaki sözleriyle ilgili olarak, "Paulius ile kişisel olarak çok iyi bir ilişkim var ve görüşlerine saygı duyuyorum. 2000 yılında EuroLeague kurulduğunda belki FIBA da benzer şeyler düşünmüştür. Fakat tutarlı olmak gerekiyor; eğer serbest bir pazar diyorsak bu herkes için serbest pazar anlamına gelir. 'Senin tekelin geçersiz ama benimki geçerli' diyemeyiz. Burada ayrıca kulüplerin ve ulusal liglerin sürdürülebilirliği konusu var. Avrupa basketbolunda bir 'Sindrella hikayesi' yaşanamamasından da endişeliyim; Premier Lig’i kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne giden Leicester gibi bir örnek bizde olamıyordu. Şimdi olacak. Lisanslı olanlar dışında bir takım İspanya, İtalya, Almanya veya Türkiye ligini kazanırsa bu yeni organizasyonda yer alma şansı kazanacak. Takımların en az yüzde 20-30’u sportif başarıyla bu turnuvaya katılacak ve gelirlerden adil bir pay alacak. Açık bir rekabet olacak. Bence bu projenin en büyük kazananı ulusal ligler olacak çünkü potansiyelleri ilk kez gerçek anlamda karşılık bulacak" ifadelerini kullandı.

HER ZAMANKİNDEN DAHA AÇIK BİR TURNUVA SİSTEMİNDEN BAHSEDİYORUZ"

NBA Avrupa’nın Avrupa basketbolunun sonu olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Garbajosa, "Biz aslında Avrupa’da her zamankinden daha açık bir turnuva sisteminden bahsediyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nden (BCL) ve ulusal liglerden takımların erişim hakkı olacak. Ayrıca NBA, Avrupa sporunun temel ilkelerine saygı göstereceğini garanti ediyor. Bu da Atlantik’in öte tarafından gelen dostlarımızın, Avrupa spor ilkelerini burada bazı kişilerden daha iyi anladığını gösteriyor. Avrupa ve dünya basketbolunun en üst otoritesi olarak FIBA, basketbolun ortak çıkarlarını korur. Bu nedenle EuroLeague dahil herkesi diyalog masasına davet etmeye devam ediyoruz. Birleşmek ve uzlaşma bulmak bizim görevimiz" diye konuştu.

"KARLI OLUP OLMADINI BİLMİYORUM"

EuroLeague’in karlı olup olmadığıyla ilgili soruya Garbajosa, şu yanıtı verdi:

EuroLeague’in karlı olup olmadığını bilmiyorum, fakat bildiğim şey şu ki; katılan kulüpler denk bütçe yapamıyor. Bu bilgi, kendilerinin açıkladığı finansal verilerden geliyor.

"FIBA TAM TERSİNİ YAPIYOR"

Takvimdeki maç yoğunluğu konusunda FIBA’nın yaklaşımının farklı olduğunu vurgulayan Garbajosa, "Bazıları maç sayısını artırmaya devam ederken FIBA tam tersini yapıyor. Biz oyuncuları merkeze koyuyoruz, sağlıkları ve iyi oluşlarıyla ilgileniyoruz. Dünya Kupası, EuroBasket veya olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için oynanması gereken maç sayısını azalttık" şeklinde konuştu.

"BU OYUNUN DAHA FAZLA ETKİ OLUŞTURACAĞI SAHNEYİ OLUŞTURUYORUZ"

Kadın basketboluna yönelik yeni formatlar hakkında da Garbajosa, şu bilgileri verdi: