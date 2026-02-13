Thomas Reis: Çok basit goller yedik

Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TEKRARDAN YENİLENMEMİZ GEREKİYOR"

Reis, "Açıkçası daha öncesinde söylediklerimi tekrar edeceğim. Bugün göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda planımıza agresif oynamak, cesaret göstermek ve mücadele etmekti. Küçük detaylara da çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Ama bu küçük detayların hiçbirini bugün gerçekleştiremedik. Bizim kullanmış olduğumuz korner sonrasında yediğimiz çok basit bir gol oldu. Bizim hatlar arasında çok büyük boşluklar vardı. Rakibimiz bu boşlukları çok rahat bir şekilde değerlendirdi. Çok rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına müsaade ettik. İkinci yarıya geldiğimizde daha iyi bir performans göstermek istiyorduk ama biz bunu da gerçekleştiremedik. Bunu gerçekleştiremediğimiz için de bazı değişiklikler yaptık. Yediğimiz gollere bakınca da çok basit goller yedik. Göstermiş olduğumuz performans nedeniyle de hayal kırıklığı yaşıyorum. Oynama şeklimizi elbette değiştirmemiz gerekiyor. Bir çok detayı değiştirmemiz gerekiyor. Bugün ne yazık ki dün itibarıyla bir takım olmadığımızı söyleyebilirim. Tekrardan yenilenmemiz gerekiyor" diye konuştu.