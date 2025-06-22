Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda dördüncü gün sona erdi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.
MİLLİLER, ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.
Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.
Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.