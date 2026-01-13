Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu: İtalyan kulüplerini peşine taktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'da gündem yarattı.

Udinese'deki performansıyla dikkat çeken Zaniolo, İtalya'da transfer yarışını kızıştırdı.

Napoli, Udinese'deki performansının ardından Zaniolo için harekete geçti.

NAPOLI İLGİLENİYOR

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, İtalyan futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu gelişme Udinese'yi de harekete geçirdi...

Zaniolo'yu kalıcı olarak takımda tutmak isteyen Udinese, İtalyan futbolcunun transferi için daha hızlı davranma kararı aldı.

UDINESE'DEN SONRA BİR KULÜP DAHA

Udinese'nin 26 yaşındaki futbolcu için iki farklı opsiyonu bulunuyor:

-10 milyon euro bonservis



-5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 Galatasaray'a pay.

Udinese, Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda kısa süre içerisinde Galatasaray ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Öte yandan İtalyan basını, Napoli ile birlikte Milan'ın da Zaniolo ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığını duyurdu.

MILAN İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Zaniolo için İtalya'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, Udinese ve diğer takımlardan gelecek olası teklifleri değerlendirmeyi ve en iyi kararı vermeyi planlıyor.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun, bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Udinese forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.