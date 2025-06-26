Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçlarının heyecanı!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın yarı final ve klasman maçları oynanacak.

Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakalarına, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu ev sahipliği yapacak.

YARI FİNAL MAÇLARI

Fransa ile turnuvanın son finalisti İspanya, ilk yarı final mücadelesinde saat 17.30'da karşılaşacak.

Diğer yarı final müsabakasında ise İtalya ile son şampiyon Belçika, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

AY-YILDIZLILAR, SAHAYA ÇIKACAK

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 5-8'incilik klasman mücadelesinde Almanya ile yarın saat 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Litvanya ile Çekya arasındaki diğer klasman maçı ise saat 11.45'te başlayacak.

Yarı finalistlerin katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke, klasman maçlarının ardından belirlenecek.

Turnuva, 29 Haziran Pazar günü oynanacak final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik karşılaşmalarıyla sona erecek.